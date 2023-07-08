Італія

Лондонський клуб має намір виручити за бельгійця близько 45 мільйонів євро.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 30-річного бельгійця зацікавлений Ювентус, який готовий посперечатися за футболіста з міланським Інтером.

Зазначається, що керівництво "старої синьйори" вже провело переговори з "синіми" щодо можливого трансферу форварда збірної Бельгії.

Інтер не вимикається з боротьби за Лукаку, але для трансферу "нерадзуррі" мають виручити гроші з трансферів, зокрема з переходу Андре Онана до Манчестеру Юнайтед.

Раніше була інформація, що Челсі вимагає за Лукаку близько 45 мільйонів євро.

Минулого сезону Лукаку провів 37 матчів, у яких забив 14 голів та віддав сім результативних передач.