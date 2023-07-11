Італія

Американський вінгер незабаром посилить стан "россонері".

Напередодні стало відомо про те, що Мілан досяг повної згоди із лондонським Челсі щодо трансферу вінгера Крістіана Пулішича.

Один із новачків "россонері" Рубен Лофтус-Чік, який також перейшов до італійського клубу цього літа з Челсі, підтвердив, що незабаром Пулішич цього літа стане гравцем Мілану.

"Крістіан Пулішич прибуде до Мілана завтра. Я говорив з Крісом, він збирається робити великі речі тут, у Мілані.

Мальдіні сказав мені, що вони були вражені моїми виступами після матчу Мілан — Челсі, я дуже радий бути тут", — цитує слова Лофтуса-Чіка журналіст Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Крістіан Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.