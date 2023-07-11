Американський вінгер незабаром посилить стан "россонері".
Рубен Лофтус-Чік та Крістіан Пулішич, getty images
11 липня 2023, 16:29
Напередодні стало відомо про те, що Мілан досяг повної згоди із лондонським Челсі щодо трансферу вінгера Крістіана Пулішича.
Один із новачків "россонері" Рубен Лофтус-Чік, який також перейшов до італійського клубу цього літа з Челсі, підтвердив, що незабаром Пулішич цього літа стане гравцем Мілану.
"Крістіан Пулішич прибуде до Мілана завтра. Я говорив з Крісом, він збирається робити великі речі тут, у Мілані.
Мальдіні сказав мені, що вони були вражені моїми виступами після матчу Мілан — Челсі, я дуже радий бути тут", — цитує слова Лофтуса-Чіка журналіст Фабріціо Романо.
У минулому сезоні Крістіан Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.