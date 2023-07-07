Італія

Вінгер перебереться в Серію А.

Мілан довгий час не залишав спроб підписати вінгера Челсі Крістіана Пулішича та досяг свого.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський гранд домовився про перехід американця. Сума з бонусами склала більше 20 мільйонів євро.

Стверджується, що вирішальну роль відіграли відмінні відносини між клубами.

У минулому сезоні Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Пулішич не хоче переходити в Ліон.