Вінгер перебереться в Серію А.
Крістіан Пулішич, getty images
07 липня 2023, 20:30
Мілан довгий час не залишав спроб підписати вінгера Челсі Крістіана Пулішича та досяг свого.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський гранд домовився про перехід американця. Сума з бонусами склала більше 20 мільйонів євро.
Стверджується, що вирішальну роль відіграли відмінні відносини між клубами.
У минулому сезоні Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Пулішич не хоче переходити в Ліон.