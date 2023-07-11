Італія

Клуб підписав нового гравця.

Фіорентина оголосила про трансфер гравця Марокко Абдельхаміда Сабірі з Сампдорії.

У січні 26-річний гравець погодив умови угоди та суму трансферу у 2,5 мільйона євро і залишився в "Блучеркіаті" до завершення сезону.

Минулого сезону він провів лише 18 матчів у Серії А та три в Кубку Італії, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Сабірі також зіграв на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, допомігши своїй країні дійти до півфіналу.