Клуб підписав нового гравця.
Абдельхамід Сабірі - Getty Images
11 липня 2023, 21:50
Фіорентина оголосила про трансфер гравця Марокко Абдельхаміда Сабірі з Сампдорії.
У січні 26-річний гравець погодив умови угоди та суму трансферу у 2,5 мільйона євро і залишився в "Блучеркіаті" до завершення сезону.
Минулого сезону він провів лише 18 матчів у Серії А та три в Кубку Італії, забив три голи та віддав одну результативну передачу.
Сабірі також зіграв на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, допомігши своїй країні дійти до півфіналу.