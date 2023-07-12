Італія

Форвард розкрив усі карти щодо власного майбутнього?

Італійський нападник Джанулка Скамакка провів перший футбольний рік у складі лондонського Вест Гема на тлі трансфера за 36 млн євро, однак через сукупність травм та підсумкову потребу виконати операцію на коліні так і не зміг розкрити власні найкращі якості за цей час.

24-річний виконавець у підсумку потрапив до стану невизначеності щодо подальшого розвитку власної кар’єри й наразі радше розглядає варіант з орендою до іншого клубу, аніж чергову спробу зарекомендувати себе перед Девідом Моєсом.

Але "молотобійці" не надто натхненні подібним розвитком подій, тож відмовили італійським Ромі та Мілану в їхніх перших спробах отримати гравця на тимчасові основі.

У той самий час, останнє інтерв’ю Скамакки не залишає сумнівів у тому, до якого саме клубу він би хотів долучитись на правах оренди.

"Рим — це мій дім. Саме тому було б фантастично отримати досвід роботи з Моурінью. Він дійсно робить гравця кращим", — заявив італійський виконавець.

У цьому сезоні Скамакка провів 27 матчів, забивши вісім голів.