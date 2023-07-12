Італія

Гравець буде виступати у Італії.

Сассуоло офіційно підписав контракт із захисником Маттіа Віті з Ніцци з правом викупу, возз’єднавши його з тренером Алессіо Діонісі.

Центральний захисник був проданий в Ніццу Емполі влітку 2022 року за 13 мільйонів євро плюс бонуси та 10-відсоткову виплату будь-якої майбутньої комісії за продаж.

21-річний гравець мав проблеми з травмами у Франції та провів лише 12 матчів у Лізі 1 та Лізі конференцій, але все ж зміг забити гол.

Футболіст буде виступати в оренді з опцією викупу по завершенні сезону.