Італія

Але цього разу вже з правом викупу.

Італійський воротар П'єрлуїджі Голліні провів кілька видатних сезонів у складі бергамаської Аталанти, після чого вирішив спробувати свої сили в англійській Прем’єр-лізі, однак у лондонському Тоттенгемі не мав особливого прогресу.

Услід за цим відбувались піврічні оренди до Фіорентини та Наполі, після яких 28-річний виконавець знову повернувся до Бергамо, але вже в невизначеному стані щодо власного майбутнього.

Незважаючи на той факт, що в складі "Партенопеї" голкіпер відіграв усього 13 матчів, пропустивши 12 голів та шість разів зігравши "на нуль", досвід співпраці сподобався новоспеченим чемпіонам Італії.

Саме тому, як повідомляє італійська преса, Наполі звернувся до Аталанти з проханням про чергову оренду гравця, але цього разу запитав право викупу його контракту за 7 млн євро.

За цю послугу "південці" мають сплатити додатково 400 тис. євро.

У той самий час, чинна угода з Голліні в Аталанти діє лише до завершення прийдешнього сезону, тож спочатку йому потрібно буде підписати новий контракт із Аталантою.