Італія

Голкіпер навряд чи залишить клуб цього літа, але термін угоди поступово добігає до завершення.

Французький воротар Майк Меньян є беззаперечним "першим номером" у складі італійського Мілана, через що фанати "россонері" болісно сприймають будь-які чутки щодо його можливого відходу.

І хоча клуб майже на 100% упевнений у тому, що 28-річний виконавець не залишить колектив цього літа, представники Мілана все одно намагаються продовжити контракт зі своїм провідним футболістом.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, найближчими тижнями перед Меньяном опиниться пропозиція щодо нової угоди строком до 2028 року та відповідним збільшенням зарплатні до 5 млн євро на рік.

У цьому сезоні Майк через травму зіграв тільки в 29 матчах, пропустивши 27 голів та 10 разів відстоявши "на нуль".