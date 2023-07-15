Італія

Клуб може придбати гравця.

Фіорентина продовжує вести перемовини з Ювентусом щодо півзахисника Артура Мело, і справи просуваються позитивно.

26-річний бразильський півзахисник не входить до планів клубу, і йому вже сказали, що він не приєднається до команди під час передсезонної підготовки до США.

Минулого сезону Артур провів в оренді за Ліверпуль, але зіграв лише один матч, оскільки серйозна травма змусила його вибувати з ладу протягом більшої частини кампанії.

Як повідомляє TMW, Фіорентина та Ювентус погодилися укласти угоду про оренду з опцією викупу та зараз обговорюють вартість цієї опції. Бьянконері також заплатить 50% його зарплатні.