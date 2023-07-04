Італія

Бразилець підтвердив, що повертається до Юве.

Півзахисник Ювентуса Артур Мело підтвердив, що після оренди в Ліверпулі повертається до Турина.

"Я звичайно ж повертаюся в Турин, але попереду на нас чекає довге трансферне вікно, і хто знає, що станеться. Цілком можливо, що з'явиться щось цікаве як для мене, так і для Ювентуса. У мене є контракт із клубом, і я поважаю його, але подивимося, що буде далі.

Саудівська Аравія? Ні, мені всього 26 років, і я вірю, що можу показати набагато більше, ніж те, що я зробив до цього моменту. Я хочу повернутися до своєї кращої гри, вигравати важливі титули у Європі та повернутися до збірної Бразилії.

Найкращий чемпіонат для мене? Гадаю, Ла Ліга. Саме там більше уваги приділяється володінню м'ячем та грають у більш технічний футбол. Але я радий, що пограв у трьох лігах, і багато чого навчився. В Італії я багато чому навчився тактично, а також фізично. В Англії я зрозумів, що таке неймовірна інтенсивність, де гра не зупиняється ні на мить", - сказав футболіст в інтерв'ю Mundo Deportivo.

Раніше на гравця претендував Брайтон.