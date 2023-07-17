Італія

"Нерадзуррі" досягли усної угоди з представниками досвідченого колумбійця.

Колумбійський універсал Хуан Куадрадо впродовж восьми років був незмінною частиною колективу туринського Ювентуса, проте цього літа завершив свої виступи в складі "Старої Синьйори" та отримав статус вільного агента.

Незважаючи на предметний інтерес до 35-річного колумбійця з боку багатіїв із Саудівської Аравії та турецького гранду в особі Фенербахче, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, Куадрадо планує ще як мінімум на рік затриматися в Італії та стати новим гравцем міланського Інтера.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" вже має усну домовленість з представниками Куадрадо щодо переходу цього літа на правах вільного агента.

Як повідомляє інший італійський журналіст Джанлука Ді Маріціо, у найближчий понеділок колумбійський вінгбек вже має бути в Мілані для завершення свого трансферу в Інтер, який хоче замінити їм Рауля Белланову, що напередодні приєднався до Торіно.

Минулого сезону Хуан Куадрадо провів за Ювентус 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав чотири результативні передачі. Хуан виступав за "зебр" протягом 8 років. Він провів 314 матчів, забив 26 голів, віддав 59 результативних передач та завоював 11 трофеїв.