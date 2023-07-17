Італія

Гасперіні потребує підсилення в обороні, але запити опонентів дуже вимогливі.

Шведський центральний захисника Ісак Гін усе ще може вважатись новачком у італійській Серії A, адже межі рідної країни він залишив заради трансферу до Верони за 3,2 млн євро лише торік улітку.

Однак вистачило всього одного сезону для того, щоб 24-річний виконавець заявив про себе як про одного з основних гравців "мастифів", а ті в свою чергу вже поточно трансферного вікна мусили відбиватись від охочих придбати собі цього футболіста.

Утім, навряд чи можна вважати, що Верона проти заробити на потенційному продажі свого гравця якомога більше коштів.

Зокрема, перед бергамаською Аталантою під час першого раунду перемовин вона поставила доволі чітку умову — 12 млн євро, від яких і має починатись розмова про трансфер Гіна.

"Оробічі" тим часом підготувались до другого етапу торгів шляхом досягнення згоди з агентами гравця щодо контракту до 2027 року із зарплатнею в 1,3 млн євро на рік.

За сезон Ісак відіграв 39 матчів та забив один гол.