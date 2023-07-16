Іспанець повернеться в Італію.
АЛЬВАРО МОРАТА, GETTY IMAGES
16 липня 2023, 21:21
Нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, форвардом цікавиться римська Рома. Ба більше, форвард дав згоду на перехід до стану "вовків" і домовився з клубом про чотирирічний контракт. Іспанець зароблятиме 4,5 млн євро на рік + 500 тисяч він може отримувати як бонуси.
Жозе Моурінью вже провів зустріч з іспанцем.
Минулого сезону Мората провів 45 матчів, у яких забив 15 голів та віддав три асисти.