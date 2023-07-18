Італія

Уболівальники переговорили із керівництвом клубу.

Ультрас Інтер планували акцію протесту проти трансферу Хуана Куадрадо, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у понеділок близько сотні вболівальників зібралися біля штаб-квартири Інтера, розгорнувши банер із написом: "Ми не хочемо Куадрадо".

Повідомляється, що директор Інтера у зв'язках провів переговори з уболівальниками, після чого ті вирішили не розпочинати акцію. Зокрема, фанатам пообіцяли влаштувати зустріч із Куадрадо до початку сезону.

Минулого сезону Хуан Куадрадо провів за Ювентус 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

Хуан виступав за "зебр" протягом 8 років. Він провів 314 матчів, забив 26 голів та віддав 59 результативних передач та завоював 11 трофеїв.