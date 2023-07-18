Італія

Корейський центрбек попрощався з Наполі.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисника Кіма Мін Дже, права на якого раніше належали Наполі.

26-річний корейський центрбек підписав із мюнхенським грандом повноцінний контракт, який буде розраховано на наступні п'ять років.

У новому клубі Кім виступатиме під третім номером. Також він попрощався із вболівальниками Наполі, залишивши повідомлення у своїх соцмережах.

"Привіт, це Кім Мін Дже. Моє повідомлення адресовано усім уболівальникам Наполі, які виявили любов і підтримку до мене. Завдяки вам Скудетто стало можливим вперше за 33 роки після Марадони.

Я хотів би висловити подяку моєму пристрасному клубу Наполі, містеру Спаллетті, моїм товаришам по команді, і перш за все вболівальникам Наполі.

Де б я не був і куди б не поїхав, я буду пам’ятати про Наполі і вболівати за вас. Дякую", — написав Кім у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Кім Мін Дже приєднався до Наполі минулого літа з Фенербахче за 18 мільйонів євро. У минулому сезоні 45 матчів, у яких він забив 2 голи, віддав 2 асисти та заробив 8 попереджень.