Італія

Дають непогані гроші за гравця фактично резервного складу.

Італійський центральний півзахисник Томмазо Побега все ніяк не може набрати обертів у дорослому футболі, тож, зважаючи вже на 24-річний вік, дедалі частіше постає питання щодо доцільності його перебування в складі Мілана.

Цього трансферного вікна "россонері" долучили свого вихованця до переліку виконавців, із якими клуб планує продовжити контракт.

Однак Торіно вирішив утрутитись у перемовини поміж клубом та гравцем із власною пропозицією в 15-20 млн євро.

Наразі тривають перемовини поміж сторонами, а тим часом хорватський головний тренер "биків" Іван Юрич перебуває в передчутті повернення Томмазо до клубу, де він уже перебував на правах річної оренди рік тому.

Побега за сезон зіграв у 28 матчах (1108 хвилин), забивши при цьому три голи.