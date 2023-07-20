Італія

На даний момент запити "гірників" надто високі.

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна знаходиться у Мілані, повідомляє TuttoMercatoWeb із посиланням на Tuttosport.

За інформацією джерела, хорватський функціонер веде переговори з Інтером щодо Анатолія Трубіна.

Інтер пропонує 15 мільйонів євро за голкіпера, а Шахтар хоче виручити близько 35 млн. Щоб угода зрушила з мертвої точки, Інтер готовий включити у пропозицію відсоток від подальшого перепродажу українця.

Нагадаємо, що контракт Трубіна із Шахтарем розрахований до літа 2024 року.

Зазначимо, що Трубін наполягає на переході в Інтер. Футболіст вже узгодив контракт з клубом до 2028 року.