Італія

Голкіпер стає все ближче до фіналіста Ліги чемпіонів.

Інтер не залишає спроб домовитись про перехід голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, італійський клуб погодив контракт з українським голкіпером. Угода — до 2028 року.

Втім, стверджується, що Інтер буде вступати в переговори з Шахтарем лише в тому випадку, якщо продасть Андре Онана в Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Анатолій Трубін провів у футболці Шахтаря 38 поєдинків у всіх турнірах, пропустив 40 м'ячів та 14 разів відстояв на нуль.

Портал Transfermarkt оцінює молодого українського воротаря у 22 мільйони євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед покращив пропозицію щодо Онана.