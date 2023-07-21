Італія

"Россонері" працюють над завершенням угоди щодо гравця Вільярреала.

Мілан продовжує роботу на трансферному ринку, і наступною головною ціллю італійської команди є нападник Вільярреала Семюель Чуквезе.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "россонері" вже погодили умови особистого контракту з 24-річним нігерійцем, і тепер вони продовжують переговори з іспанським клубом.

Чуквезе особисто зацікавлений у тому, щоби продовжити свою кар'єру в Мілані.

Минулого сезону нігерійський вінгер провів за Вільярреал 50 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів та віддав 11 результативних передач.