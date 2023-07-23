Італія

Міланський клуб шукає заміну Мілану Шкрініару.

Інтер продовжує пошуки центрального захисника, щоб замінити Мілана Шкрініара, який залишив клуб на правах вільного агента та перейшов до ПСЖ.

Gazzetta dello Sport повідомляє, що "нерадзурі" виявляють інтерес до Рафаеля Толої з Аталанти. Крім того, Інтер відмовився від кандидатури Меріха Демірала, який також належить Аталанті.

Очікується, що переговори щодо Толої пройдуть значно легше.

Минулого сезону Рафаель провів на полі 34 матчі у Серії А.

Раніше повідомлялося, що Лукаку просив пробачення у Інтера, але гравці проти його повернення.