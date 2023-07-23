Італія

Для римського клубу 36-річний футболіст не є пріоритетом.

Агенти Леонардо Бонуччі продовжують шукати йому нову команду, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, 36-річного захисника запропонували Лаціо, проте італієць не є пріоритетом для римської команди.

Зазначимо, що у Турині на Бонуччі більше не розраховують – він виставлений на трансфер і тренується окремо від команди.

Нагадаємо, що Бонуччі виступає за Ювентус з 2010 року. У 2017 році він на один сезон переходив до Мілана, проте потім повернувся до складу "б'янконері".

Раніше повідомлялося, що Бонуччі хоче залишитися у Ювентусі.