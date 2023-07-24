Італія

Керманич Ювентуса прокоментував стан власного підопічного.

Французький центральний півзахисник Поль Погба проживає далеко не найкращі роки в своїй професійній кар’єрі останнім часом.

На долю 30-річного гравця за останній футбольний рік випало чимало складних травм, серед яких як пошкодження меніска та відповідна операція на коліні, так і розтягнення пахових м’язів й травма підколінного суглобу.

На цьому тлі все одно очікувалось його повернення до тренувань цього міжсезоння, проте в останній момент тренери не включили його до заявки на товариський турнір на теренах США.

Головний тренер Массіміліано Аллегрі прокоментував стан свого підопічного.

"Відсутність такого гравця, як Поль, у нашому розпорядженні практично весь сезон, безсумнівно, було проблемою для клубу.

На жаль, на цьому етапі він тільки виконує підготовчу роботу задля повернення до тренувань.

Мета полягає в тому, щоб спробувати відновити його якомога швидше, але на даний момент ми не знаємо, коли він зможе повернутися до тренувань з рештою команди.

Не думаю, що я можу використовувати його в наступних двох матчах проти Мілана та Реала Мадрид. Він майже ніколи не працював із нами в загальній групі.

Поль почуває себе добре, але його стан вимагає обережності, бо те саме сталося минулого року: здавалося б, усе йшло добре, але раптово стався рецидив. Так не має бути", — заявив французький виконавець.

За останній футбольний рік Погба зіграв 161 хвилин у 10 матчах та віддав один гольовий пас.