Італія

28-річний футболіст знову піде з Роми.

Ельдор Шомуродов переходить до Кальярі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, Рома та Кальярі погодили угоду. 28-річний нападник виступатиме за нову команду на правах річної оренди. Також у Кальярі буде опція викупу.

Якщо Кальярі вирішить зберегти у своєму складі гравця збірної Узбекистану, він укладе контракт до літа 2027 року.

Нагадаємо, що другу половину сезону-2022/23 Шомуродов провів у Спеції та забив 1 гол за 16 матчів у Серії А.