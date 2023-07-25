Італія

Нігерійський вінгер незабаром стане новим гравцем "россонері".

Напередодні стало відомо про те, що Мілан повністю домовився про трансфер крайнього півзахисника Вільярреала Семюеля Чуквезе.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у цю середу, 26 липня, 24-річний нігерієць прилетить до Мілана для завершення свого трансферу.

Минулого сезону Чуквезе провів 50 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 11 результативних передач.

Повідомлялося, що сторони підписали контракт до літа 2028 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро відразу та вісім мільйонів євро у вигляді бонусів.