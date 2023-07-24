Вінгер перебереться в Серію А.
Самуель Чуквезе, getty images
24 липня 2023, 23:52
Мілан продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський гранд домовився про перехід вінгера Вільярреала Самуеля Чуквезе.
Минулого сезону нігерійський футболіст провів 50 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 11 результативних передач.
Стверджується, що сторони підписали контракт до літа 2028 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро відразу та вісім мільйонів євро у вигляді бонусів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан оголосив про трансфер Рейндерса.