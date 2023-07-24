Італія

Вінгер перебереться в Серію А.

Мілан продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський гранд домовився про перехід вінгера Вільярреала Самуеля Чуквезе.

Минулого сезону нігерійський футболіст провів 50 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 11 результативних передач.

Стверджується, що сторони підписали контракт до літа 2028 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро відразу та вісім мільйонів євро у вигляді бонусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан оголосив про трансфер Рейндерса.