Італія

Лідер Роми може змінити черговий італійський клуб.

Аргентинський нападник Пауло Дібала минулого літа відпрацював до останнього свій контракт із туринським Ювентусом, де виступав упродовж сімох років, після чого здійснив перехід у якості вільного агента до Роми.

Під орудою Жозе Моурінью 29-річний виконавець провів видатну першу кампанію, діставшись аж до фіналу Ліги Європи УЄФА, де "вовки" поступились іспанській Севільї в серії пенальті.

За таких умов, здавалося б, гармонію поміж футболістом та клубом було встановлено, проте несподівано на обрії з’явився новий варіант розвитку кар’єри Дібали.

Італійська преса повідомляє, що президент міланського Інтера Джузеппе Маротта зв’язався з агентами Пауло для того, щоб дізнатись вимоги гравця щодо контракту.

Варто нагадати, що Інтер був одним із претендентів на Дібалу минулого літа, коли той перебував у статусі вільного агента.

Як відомо, у контракті аргентинця з Ромою є пункт про дострокове припинення в разі виплати 20 млн євро клубом з Італії та 12 млн євро, якщо команда виступає закордоном відповідно.

За сезон Дібала забив 18 голів та віддав вісім гольових передач у 38 матчах.