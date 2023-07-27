Туринський клуб не залишає спроб.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
27 липня 2023, 09:35
Ювентус, як і раніше, хоче придбати Ромелу Лукаку, повідомляє The Times.
За інформацією джерела, італійський клуб намагається переконати Челсі віддати бельгійського нападника в оренду з можливістю викупу.
Нагадаємо, що минулого сезону Лукаку виступав за Інтер на правах оренди. 30-річний футболіст почав вести переговори з Ювентусом, після чого Інтер відмовився викуповувати його.
Минулого сезону Лукаку провів 37 матчів за Інтер, у яких забив 14 голів та віддав сім результативних передач.