Італія

Туринський клуб не залишає спроб.

Ювентус, як і раніше, хоче придбати Ромелу Лукаку, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, італійський клуб намагається переконати Челсі віддати бельгійського нападника в оренду з можливістю викупу.

Нагадаємо, що минулого сезону Лукаку виступав за Інтер на правах оренди. 30-річний футболіст почав вести переговори з Ювентусом, після чого Інтер відмовився викуповувати його.

Минулого сезону Лукаку провів 37 матчів за Інтер, у яких забив 14 голів та віддав сім результативних передач.