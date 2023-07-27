Італія

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 27 липня 2023 року, 13:20.

Інтер та Ан-Наср зіграли товариський матч в японському місті Осака. зустріч закінчилась бойовою нічиєю 1:1. На гол Гаріба своєю результативною дією відповів Фратеззі.

Далі по курсу для Інтера — зустріч з ПСЖ в спарингу. Ан-Наср зіграє Аль-Шабаба в Арабській Лізі чемпіонів.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Інтер — Ан-Наср​:

Інтер — Ан-Наср 1:1

Голи: Гаріба, 23, Фратеззі, 44.