Італія

"Нерадзуррі" запланували ще один раунд переговорів із Баварією щодо швейцарського голкіпера.

Голкіпер мюнхенського Баварії Янн Зоммер продовжує бути головною трансферною ціллю міланського Інтера, який прагне підписати заміну для Андре Онана після його продажу до Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "нерадзуррі" та "червоні" запланували новий раунд переговорів щодо трансферу 34-річного швейцарця, який, як очікується, стане вирішальним у цій трансферній історії.

Відзначається, що у таборі Інтера оптимістично оцінюють свої шанси на підписання Зоммера — у клубі впевнені, що їм у підсумку вдастся дійти згоди з Баварією.

У минулому сезоні Янн Зоммер провів на клубному рівні 36 поєдинків, у яких він пропустив 45 м'ячів та 12 разів відстояв на нуль.

Раніше була інформація, що Інтер має намір придбати не лише Зоммера, а й українця Анатолія Трубіна із Шахтаря, але "гірники" підняли ціну на голкіпера, у якого закінчується контракт улітку 2024 року.