Одразу чотири клуби працювали над трансфером гравця.
Федеріко К'єза, Getty Images
31 липня 2023, 11:55
Шалений потенціал свого часу демонстрував італійський нападник Федеріко К’єза, тож у туринського Ювентуса не виникло жодних сумнівів у тому, що в 2020 році гравець точно вартував 55,1 млн євро, які за нього запитала Фіорентина.
Однак розкритись повною мірою в складі "зебр" уже 25-річному виконавцю не дозволило постійне перебування в лазареті.
У підсумку, місцева преса почала піднімати питання щодо подальшого майбутнього гравця в складі Юве, однак той останніми своїми рішеннями демонструє, що хоче залишитись у клубі.
Зокрема, у К’єзи були варіанти з переїздом до бірмінгемської Астон Вілли чи Ньюкасла, але він їх у підсумку відхилив.
Так само італієць учинив і з запитами одразу чотирьох членів фонду з Саудівської Аравії під назвою PIF: Аль-Іттіхада, Аль-Хіляля, Аль-Ахлі та Ан-Насра.
Кожен пропонував гравцю приблизно однакові умови — трирічний контракт із зарплатнею в 20 млн євро на рік.
За минулий сезон Федеріко відіграв 33 матчі, забивши чотири голи та віддавши шість гольових передач.