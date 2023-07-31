Італія

Одразу чотири клуби працювали над трансфером гравця.

Шалений потенціал свого часу демонстрував італійський нападник Федеріко К’єза, тож у туринського Ювентуса не виникло жодних сумнівів у тому, що в 2020 році гравець точно вартував 55,1 млн євро, які за нього запитала Фіорентина.

Однак розкритись повною мірою в складі "зебр" уже 25-річному виконавцю не дозволило постійне перебування в лазареті.

У підсумку, місцева преса почала піднімати питання щодо подальшого майбутнього гравця в складі Юве, однак той останніми своїми рішеннями демонструє, що хоче залишитись у клубі.

Зокрема, у К’єзи були варіанти з переїздом до бірмінгемської Астон Вілли чи Ньюкасла, але він їх у підсумку відхилив.

Так само італієць учинив і з запитами одразу чотирьох членів фонду з Саудівської Аравії під назвою PIF: Аль-Іттіхада, Аль-Хіляля, Аль-Ахлі та Ан-Насра.

Кожен пропонував гравцю приблизно однакові умови — трирічний контракт із зарплатнею в 20 млн євро на рік.

За минулий сезон Федеріко відіграв 33 матчі, забивши чотири голи та віддавши шість гольових передач.