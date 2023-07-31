Італія

Форвард прокоментував свої амбіції в Інтері.

Поточне літнє трансферне вікно французький нападник Маркус Тюрам супроводжував приєднанням до міланського Інтера в якості вільного агента на тлі багаторічних виступів за менхенгладбахську Боруссію.

25-річний виконавець уже активно працює разом із новими партнерами, і разом із тим будує певні плани на прийдешній сезон.

"Чи зможу я забити більше 13 голів? Я над цим працюю. Я вже уявляв себе два роки тому в футболці Інтера. І тоді клуб та його керівництво були дуже близькими до мого трансферу навіть на тлі травми. Ця увага мені тоді дуже стала в нагоді.

Я не забув цей дружній жест, тож природно, що я вибрав саме Інтер в якості нового місця роботи.

Звісно, що вболівальники розсердяться на мене… Але нічого! Кожен робить свій вибір. Я розумію, чому я вчинив саме так. Свист із трибун? Я про це не хвилююсь, таке зі мною трапиться не вперше.

Якби я грав за Мілан, то все одно брав би участь у цьому дербі, і мене все одно б освистували, але вже вболівальники Інтера", — заявив французький виконавець.

За минулий сезон Тюрам забив 16 голів (13 у чемпіонаті та 3 — у Кубку Німеччини) та віддав сім гольових передач у 32 матчах.