Італія

Французький нападник перебрався в Серію А.

Інтер оголосив про підписання нападника Маркуса Тюрама на правах вільного агента на своєму офіційному сайті.

Сторони підписали контракт строком на чотири роки. До цього французький футболіст виступав за Боруссію М.

Минулого сезону Тюрам провів 32 матчі, в яких забив 16 голів та віддав сім гольових передач.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте в ЗМІ фігурувала інформація, що француз буде отримувати 6-6,5 євро на сезон плюс бонуси.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Інтера розповів про стан справ у перемовинах щодо Брозовича.