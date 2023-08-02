Італія

Легендарний італійський голкіпер вирішив повісити бутси на цвях у віці 45 років.

Легендарний голкіпер національної збірної Італії, туринського Ювентуса та Парми Джандуїджі Буффон офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста.

Один з найкращих воротарів сучасності вирішив повісити бутси на цвях на 46 році свого життя.

"Це все, народ! Ви дали мені все. Я дав вам усе. Ми зробили це разом", — підвів межу ДжіДжі під своєю видовищною кар'єрою у своєму Instagram.



За свою багаторічну професійну кар'єру Буффон побив безліч рекордів та отримав незліченну кількість індивідуальних нагород, у тому числі ставши найкращим гравцем Європи у 2003 році за версією УЄФА.

На клубному рівні ДжіДжі найбільших успіхів досяг у футболці Ювентуса, з яким він виграв Серію А (10), Кубоку Італії (5), Суперкубок Італії (6) та Серію Б (1). За Парму легендарний італієць став володарем Кубка Італії (1), Суперкубка Італії (1) та Кубка УЄФА (1), а за Парі Сен-Жермен — чемпіоном Франції (1) та володарем Суперкубка Франції (1).

Найбільшим досягненням Джандуїджі Буффона за кар'єру можна сміливо вважати перемогу на чемпіонаті світу в 2006 році у складі збірної Італії, за яку він зіграв 176 матчів, пропустив 146 голів та 77 разів відстояв "на нуль".