Мілан вирішив дати гравцю можливість здобути належного досвіду.
Шарль Де Кетеларе, Getty Images
03 серпня 2023, 10:20
Бельгійський атакувальний півзахисник Шарль Де Кетеларе влітку минулого року перейшов до складу італійського Мілана з Брюгге за 35,5 млн євро.
Однак великі гроші за трансфер ніколи не гарантують, що гравець у подальшому зможе зачепитись за стабільне місце в стартовому складі нової команди.
Так вийшло й із 22-річним виконавцем, для якого минулий сезон, як і для всього колективу "россонері", навряд чи можна записати до активу.
Мілан при цьому активно намагається шукати шляхи для якнайскорішої адаптації свого гравця до Серії A, і тому вирішив відправити його до оренди, а разом із тим ще й трохи заробити грошей.
6 млн євро — саме стільки готова заплатити бергамаська Аталанта всього за рік перебування гравця в її складі й наразі сторони намагаються досягти домовленості про перехід гравця.
"Богиня" при цьому налаштована додати ще й пункт про можливий викуп контракту Де Кетеларе, у випадку дотримання певних умов.
За сезон Шарль зіграв 40 матчів, зробивши один гольовий пас.