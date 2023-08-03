Італія

Мілан вирішив дати гравцю можливість здобути належного досвіду.

Бельгійський атакувальний півзахисник Шарль Де Кетеларе влітку минулого року перейшов до складу італійського Мілана з Брюгге за 35,5 млн євро.

Однак великі гроші за трансфер ніколи не гарантують, що гравець у подальшому зможе зачепитись за стабільне місце в стартовому складі нової команди.

Так вийшло й із 22-річним виконавцем, для якого минулий сезон, як і для всього колективу "россонері", навряд чи можна записати до активу.

Мілан при цьому активно намагається шукати шляхи для якнайскорішої адаптації свого гравця до Серії A, і тому вирішив відправити його до оренди, а разом із тим ще й трохи заробити грошей.

6 млн євро — саме стільки готова заплатити бергамаська Аталанта всього за рік перебування гравця в її складі й наразі сторони намагаються досягти домовленості про перехід гравця.

"Богиня" при цьому налаштована додати ще й пункт про можливий викуп контракту Де Кетеларе, у випадку дотримання певних умов.

За сезон Шарль зіграв 40 матчів, зробивши один гольовий пас.