Італія

Гравець щодо можливих конкурентів за позицією.

Андреа Белотті підкреслив свої амбіції та впевненість напередодні офіційного початку сезону для свого клубу, прагнучи нарешті показати все найкраще за Рому .

29-річний італійський нападникприєднався до Джалороссі на правах безкоштовного трансферу минулого літа, і він не зміг вразити у своєму дебютному сезоні, забив лише чотири голи в 46 матчах, жоден з яких не відбувся в Серії А.

У розмові з Corriere dello Sport через Calciomercato.com Белотті вперше обговорив, що для нього пішло не так минулого сезону.

"Минулого року я пропустив два збори, як влітку, так і восени. Ця нестача тренувань сильно зумовила мій сезон, підготовка має важливе значення для мого фізичного стану, щоб бути в тонусі і таким чином бути готовим до важливих матчів.

Але зараз почуваюся добре, підсумок літа позитивний. Мені потрібні були важкі, вимогливі тренування, щоб якомога швидше досягти оптимальної фізичної форми. Передсезонні навантаження – це паливо, яке триматиме вас до завершення сезону.

Я ні про що не думаю, я просто думаю про гру. Я знаю, що я в чудовій команді, і я відчуваю довіру всіх, персоналу, керівництва, тренера. Це те, що має значення.

Чесно кажучи, чутки мене не цікавлять. Як я вже сказав, перебування в Ромі для мене є джерелом гордості та задоволенням. Я добре ладнаю з усіма і хочу викластися якнайкраще за цю футболку.

Зараз я повинен зосередитися на одному аспекті: фізичному стані. Якщо у мене все добре, я знаю, що можу дати щось хороше команді. Мене не турбує те, що говорять про нового нападника, тому що я знаю правила.

Якщо буде потреба в іншому центрфорварді, це вирішуватимуть клуб і тренер, логічно, це не моя справа. Але з такою кількістю ігор місце буде.

Я переконаний, що цей сезон буде кращим для мене, тому що всі отримані травми позаду. Добре попрацювавши з першого дня, результати будуть помітні і в матчі.

Ми сильна команда, тому мені здається, що природно думати про одну перешкоду за раз, не встановлюючи собі занадто багато обмежень. Якщо ми будемо боротися метр за метром, ми зможемо отримати певне задоволення від виступів".

Андреа нещодавно продовжив контракт із клубом.