Італія

Рома хоче посилити напад форвардом збірної Нідерландів.

Нападник Бернлі та збірної Нідерландів Ваут Веггорст зацікавив Рому, повідомляє TMW.

За інформацією джерела, боси "вовків" визначили нідерландця як альтернативу Альваро Мораті та Джанлуці Скамацці, підписання яких на сьогодні видається малоймовірним.

Бернлі погодиться відпустити футболіста збірної Нідерландів в оренду з опцією подальшої покупки.

Нагадаємо, останні пів року футболіст провів в складі "червоних дияволів". В Манчестер Юнайтед він зіграв 26 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами.