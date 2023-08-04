Італія

Француз може перебратись в Серію А.

Мілан розглядає різноманітні варіанти підсилення захисної ланки в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, італійський гранд націлився на центрального захисника Клемана Ленгле, права на якого належать Барселоні.

Стверджується, що вартість угоди може скласти приблизно десять мільйонів євро.

У сезоні-2022/23 Клеман відіграв у Англії 35 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона погодила перехід Ленгле в Ан-Наср.