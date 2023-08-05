Італія

Німецький захисник продовжить виступи за "нерадзуррі".

Крайній півзахисник міланського Інтера Робін Госенс вирішив залишитися у своєму поточному клубі, контракт з яким у нього розрахований до літа 2026 року.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 29-річний німець був близький цього літа до того, щоб стати новим гравцем Вольфсбурга, проте гравець вирішив відмовити клубу Бундесліги на користь "нерадзуррі".

За інформацією джерела, Госенс не був впевнений у представленому йому проєкті в Вольфсбурзі, тому цей трансфер не відбувся.

Натомість, замість Робіна Госенса "вовки" підписали на лівий фланг бразильця Рожеріо із Сассуоло, про що напередодні було оголошено офіційно.