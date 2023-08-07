Італія

Гравець може перейти до клубу.

Аталанта продовжує бути активною на ринку трансферів, оскільки, як повідомляється, разом із Шарлем де Кетелере вони також борються з Лаціо та Дженоа за вінгера Герти Доді Лукебакіо.

Клуб зайнятий реінвестуванням грошей, отриманих від продажу Расмуса Гойлунда Манчестер Юнайтед за 85 мільйонів євро, включаючи бонуси.

У них є угода з Міланом про оренду Де Кtтеларе за 3 мільйони євро з можливістю викупу ще за 27 мільйонів євро, а також команді вдалося підписати Джанлуку Скамакку з Вест Гему за 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро в якості додаткових бонусів.

Бельгійський гравець привернув великий інтерес з боку Серії А, Лаціо, Дженоа та деякий час Інтер також уважно стежили за його ситуацією, колишній гравець Андерлехта, Шарлеруа, Вотфорда і Фортуни, він забив 12 голів і віддав 5 результативних передач минулого сезону в 33 матчах.