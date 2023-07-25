Італія

Це буде рекордний трансфер в історії італійського клубу.

Нападник Альмерії Ель-Білаль Туре незабаром стане гравцем Аталанти. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби вже погодили трансфер 21-річного малійця, який обійдеться бергамаскам у 28 мільйонів євро, а ще три будуть доступні у якості бонусів. Альмерія отримає 15% від суми майбутнього продажу гравця.

Для Аталанти це буде рекордний трансфер в історії клубу. При цьому з гравцем вже погоджено довгостроковий контракт.

Нагадаємо, Туре перебрався до іспанського клубу у вересні минулого року з Реймса за вісім мільйонів євро.

Минулого сезону Туре провів 27 поєдинків, у яких забив сім голів та віддав дві результативні передачі.