Італія

П'єро Аузіліо прокоментував чутки про можливе підписання молодого форварда Арсеналу.

Інтер продовжує перебувати в пошуках нового центрального нападника на трансферному ринку після скандалу з Ромелу Лукаку, і, за інформацією ЗМІ, "нерадзуррі" всерйоз зацікавлені у молодому форварді збірної США та лондонського Арсеналу Фоларіні Балогуні.

Спортивний директор Інтера П'єро Аузіліо підтвердив зацікавленість міланців у 22-річному американці та у чергове дав зрозуміти, що позиція клубу щодо підписання Лукаку не змінилася.

"Нам потрібен той, хто може забивати голи, і, безумовно, Балогун є однією з наших цілей. Втім, він не єдиний, чий трансфер ми розглядаємо.

Угода з Ромелу Лукаку? Мені це нецікаво", - цитує слова Аузіліо журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Інтер сподівається вмовити Арсенал продати Фоларіна Балогуна менш ніж за 40 мільйонів євро, тоді як "каноніри" оцінюють свого вихованця в 50-55 мільйонів.

У минулому сезоні молодий американець виступав на правах оренди за Реймс, за який він провів 39 матчів, забив 22 голи та віддав 3 асисти.