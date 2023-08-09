Італія

Футболіст поділився думками стосовно свого переходу.

Самуель Чуквезе розповідає, як Стефано Піолі, вболівальники Мілана та зірка Наполі Віктор Осімген допомогли йому прийняти рішення. "Якби у тренера не було проекту, я не думаю, що я б тут був".

Процес перемовин зайняв багато часу, щоб здолати опір Вільярреала, оскільки вони хотіли отримати 35 мільйонів євро, але врешті прийняли трансфер за 20 мільйонів євро плюс до 8 мільйонів євро в різних бонусах.

"Вболівальники були фантастичними з моменту мого прибуття, найкращі вболівальники, яких я бачив у своїй кар’єрі. Коли я був у своїй національній команді, вони зв'язувалися зі мною в Instagram і весь час запитували, коли я приїду, я сказав своєму агенту, щоб це сталося", — розповів 24-річний гравець.

"Мої товариші по команді дуже привітно зустріли мене, я одразу відчув себе як вдома. Я не можу дочекатися, щоб почати з ними працювати. Я вже багато спілкувався з Ясіном Адлі, він дуже смішний, завжди шукає неприємностей, але також дуже підтримує і завжди поруч. Він прекрасний хлопець.

Ноа Окафор і Рафаель Леау близькі зі мною і допомагають мені відчувати себе комфортно, демонструючи свій талант. Я не можу дочекатися, щоб працювати з ними".

Чуквуезе визнає, що його телефонна розмова з тренером Піолі також була ключовою в тому, щоб він вирішив, що Мілан — це місце для нього.

"Стефано фантастична людина. Він пояснив тактичний план, що він від мене хоче, чому мене хочуть підписати. Якби мене покликав тренер і не було проекту, не думаю, що я б тут був. Він фантастична людина, чудовий тренер і мотивував мене. Є багато нових гравців, і нам потрібен час, щоб адаптуватися, але з часом, я впевнений, ми виграємо Серію А.

Я пам'ятаю гол Кака у ворота Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів. Коли я закриваю очі, я бачу Кака, чудового гравця.

Мені вже говорили про важливість гри на Сан-Сіро, одноклубники розповідали про атмосферу. Я хочу почути скандування вболівальників, і це мотивуватиме мене робити більше.

Мілан — великий клуб порівняно з Вільярреалом. Як тільки я прибув в аеропорт, я побачив стільки вболівальників і зрозумів, що прибув до одного з найбільших клубів у всьому світі.

Гравець росте з кожним роком. Я хочу увійти в історію з Міланом. Я добре виступив в Іспанії, це чудова можливість продемонструвати свій талант. Я вже поставив собі мету, тож не хвилюйтеся.

Я не можу дочекатися, щоб почати. Я вважаю, що у нас є команда, здатна перемогти будь-кого в Серії А, тож зустрівшись з Інтером, Ювентусом, ми точно зможемо їх перемогти.

Я не прийшов дивитися чи заробляти гроші, я тут, щоб вигравати трофеї. Моя робота полягає в тому, щоб грати у футбол і вписати своє ім'я в історію Мілана, щоб люди пам'ятали мене в майбутньому. Я хочу зробити ім’я собі та Мілану. Я не можу прийти сюди і не виграти. Мій першочерговий пріоритет – виграти щось, скудетто, Лігу чемпіонів, Кубок Італії".

Віктор Осімген був ще однією ключовою фігурою, яка переконала свого співвітчизника з Нігерії Семуеля перейти до Італії.

"Він мій найкращий друг, ми грали від U-17 до нашої основної національної збірнлї, тож почали разом" — розповів футболіст.