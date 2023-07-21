22-річний іспанець перебував у системі мадридського клубу з 2015 року.
Карлос Дотор, ФК Сельта
21 липня 2023, 10:39
Сельта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником мадридського Реала Карлосом Дотором.
Угода з 22-річним іспанцем розрахована до літа 2028 року.
Фінансові деталі угоди не розголошуються, але за інформацією ЗМІ, клуб із Віго віддав чотири мільйони євро за 50% прав на футболіста.
Дотор перебував у системі "вершкових" з 2015 року. У двох останніх сезонах він був капітаном Кастільї.
Минулої кампанії Дотор провів 28 матчів, у яких забив 11 голів та віддав дві гольові передачі.