Іспанія

22-річний іспанець перебував у системі мадридського клубу з 2015 року.

Сельта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником мадридського Реала Карлосом Дотором.

Угода з 22-річним іспанцем розрахована до літа 2028 року.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, але за інформацією ЗМІ, клуб із Віго віддав чотири мільйони євро за 50% прав на футболіста.

Дотор перебував у системі "вершкових" з 2015 року. У двох останніх сезонах він був капітаном Кастільї.

Минулої кампанії Дотор провів 28 матчів, у яких забив 11 голів та віддав дві гольові передачі.