Італія

Футболіст скоріше всього залишиться в клубі.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс наполягаэ на тому, що Віктор Осімген залишиться в команді на наступний сезон, оскільки у нього ще два роки до завершення поточного контракту.

Де Лаурентіс поспілкувався зі Sky Sport Italia після підписання півзахисника Йенса Каюсте зі Стад Реймс, але незабаром тема розмови переключилася на контрактну ситуацію з Осімгеном.

"Осімген залишається, у нього ще два роки контракту, куди він ще піде?", — сказав Де Лаурентіс журналістам. "У нас є контракти, і вони повинні завжди поважатися обома сторонами, тому що це двосторонні відносини. З Віктором є прозорість у кожному випадку".

Після видатного сезону, в якому Наполі вперше за понад 30 років став чемпіоном Серії А, головним чином завдяки 26-гольовому вкладу Осімгена в Золоту бутсу, відбулася низка перемовин щодо продовження контракту з нігерійським форвардом.