Італія

Форварда намагатимуться залишити в Неаполі.

Італійський Наполі за підсумком минулого сезону здобув омріяний титул чемпіонів Серії A, після чого перед командою постало завдання збереження власних провідних виконавців від зазіхань більш заможних клубів.

Досягти цього "південці" намагаються у будь-який спосіб, у тому числі підвищуючи вартість того ж нападника Віктора Осімгена до 140 млн євро, що відверто відлякує бажаючих підписати нігерійця клуби.

Утім, допоки в європейському футболі є гроші з Саудівської Аравії, жоден із власників настільки стрімко прогресуючих виконавців не спатиме спокійно.

Саме тому справою принципу для власника Наполі Ауреліо де Лаурентіса стало продовження контракту з 24-річним виконавцем.

Нова пропозиція "Партенопеї" складає 9 млн євро на рік + бонуси, згідно з угодою строком до 2027 року.

До нового контракту Осімгена також планують додати пункт про обов’язковий продаж за фіксовану суму, що було однією з ключових умов агентів гравця.

У минулому сезоні Віктор відіграв 39 матчів, забивши 31 гол та віддавши п’ять гольових передач.