Італія

Мессіас тепер буде виступати за генуезців.

Мілан активно працює над посиленням складу в поточне трансферне вікно, проте не забуває й про чистку складу.

Як повідомляє офіційний сайт Дженоа, до команди приєднався бразильський вінгер Жуніор Мессіас на правах орендної угоди.

В минулому сезоні 32-річний футболіст провів 36 матчів на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сім гравців, серед яких був й Мессіас, можуть покинути Мілан влітку.