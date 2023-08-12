Мессіас тепер буде виступати за генуезців.
Жуніор Мессіас, фото Дженоа
12 серпня 2023, 11:14
Мілан активно працює над посиленням складу в поточне трансферне вікно, проте не забуває й про чистку складу.
Як повідомляє офіційний сайт Дженоа, до команди приєднався бразильський вінгер Жуніор Мессіас на правах орендної угоди.
В минулому сезоні 32-річний футболіст провів 36 матчів на клубному рівні, в яких відзначився шістьма голами та двома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сім гравців, серед яких був й Мессіас, можуть покинути Мілан влітку.