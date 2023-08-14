Італія

Привів Наполі до чемпіонства, а тепер візьметься за головну команду країни.

Напередодні стало відомо про те, що головний тренер національної збірної Італії Роберто Манчіні подав у відставку за власним бажанням.

І оскільки "Скуадрі Адзуррі" найближчим часом необхідно буде продовжувати прокладати собі шлях на чемпіонат світу-2024 в групі з Англією та Україною в складі, місцеві очільники футболу не мають багато часу на роздуми щодо наступника досвідченого італійського фахівця.

Власне, як і не мають вони особливих варіантів серед кандидатів на цю посаду.

Колишній головний тренер Наполі Лучано Спаллетті, який у минулому сезоні привів команду до омріяного чемпіонського титулу, наразі є поодиноким керманичем без роботи на італійському ринку праці.

Повідомляється, що наразі 64-річний фахівець перебуває у творчій відпустці, хоча його контракт із клубом усе ще має силу.

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна вже мав розмову зі Спаллетті щодо його майбутнього залучення на вакантну посаду.

Але домовитись із Наполі буде непросто — президент "Партенопеї" Ауреліо Де Лаурентіс хоче отримати від очільників футболу країни компенсацію за дострокове розірвання угоди з головним тренером свого клубу.

Тим часом Спаллетті вже розпочав обрання кандидатів до свого майбутнього тренерського штабу.