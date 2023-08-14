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Італієць довго не залишатиметься без роботи.

Екснаставник збірної Італії Роберто Манчіні може очолити збірну Саудівської Аравії, повідомляє місцева преса. За інформацією джерела, 58-річний фахівець отримав пропозицію щодо трирічного контракту.

Переговори між сторонами перебувають на завершальній стадії. На сьогодні заплановано ще один раунд, під час якого саудівська сторона сподівається залагодити останні деталі.

Нагадаємо, Манчіні подав у відставку з посади головного тренера збірної Італії.

Манчіні очолив "Скуадру Адзурру" у 2018 році. Серед найголовніших здобутків — перемога на Євро-2020. Також італієць виводив свою збірну у фінал чотирьох Ліги націй-2023, де вона поступилась іспанцям у півфіналі (1:2), а потім здолала Нідерланди у матчі за "бронзу" (3:2).