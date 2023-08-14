Італія

Гравець може перейти в клуб.

Різні ЗМІ повідомляють, що Ювентус почав серйозно розглядати можливість переходу Доменіко Берарді цього місяця.

Основні газети La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport і Tuttosport, а також онлайн-видання, такі як TMW, детально розповідають про інтерес "бьянконері" до 29-річного італійського вінгера, якого вже давно цінує клуб.

Спортивний директор Кріштіану Джунтолі хоче додати Берарді до команди Массіміліано Аллегрі, але його ціна в 30 мільйонів євро ускладнює остаточний трансфер для Ювентуса, тобто угода залежить від готовності Сассуоло допустити гравців в обмін.

Gazzetta зазначає, що "б'янконері" можуть спробувати залучити або Самуеля Ілінг-Джуніора, або Матіаса Соуле, щоб спробувати знизити витрати, тоді як Corriere dello Sport підкреслює, як вони могли б спробувати укласти угоду, подібну до тієї, яка привела Мануеля Локателлі до Турина — дворічна орендом із доданим пунктом про зобов’язання викупу.