Італія

Бельгієць близький до переходу в туринський клуб.

Ювентус, як і раніше, хоче придбати Ромелу Лукаку. Схоже, все йде до того, що бельгієць таки переїде в Турин.

Як інформує Фабріціо Романо, бельгійський нападник узгодив особистий контракт із туринським клубом. Ювентус продовжує наполягати на обміні Лукаку на Душана Влаховича з доплатою в 40 млн євро від Челсі.

У випадку, якщо угода здійсниться, Лукаку підпише трирічний контракт із Юве.

Раніше повідомлялось, що Лукаку змінив свого представника, що призвело до конфлікту з Інтером. Це призвело до миттєвої відмови Інтера від будь-яких подальших спроб отримати собі до складу Лукаку.